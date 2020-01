Gomez, ma che fai? Si nasconde nel cassonetto dei rifiuti!

Nervi distesi in casa Atalanta. Il clamoroso successo per 7-0 sul campo del Torino ha permesso ai nerazzurri di lasciarsi alle spalle lo scivolone interno contro lo Spal, con la truppa di Gasperini che, complice il pareggio della Roma nel derby con la Lazio, si è portata ad appena una lunghezza di distanza dal quarto posto. Tra i protagonisti degli orobici c’è sicuramente il “Papu” Gomez, sempre molto attivo anche sui social. L’argentino, in queste ore, ha fatto divertire i suoi numerosi followers con un curioso post pubblicato su Instagram.

POST – L’attaccante si è fatto ritrarre all’interno di un cassonetto dei rifiuti, con Muriel che, per proteggersi dal cattivo odore, è stato costretto a tapparsi il naso con le mani…