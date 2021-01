Gomez saluta l’Atalanta: “La maglia sudata sempre. Mi mancherai”

Per Alejandro Gomez è il momento dei saluti. L’attaccante argentino saluta l’Atalanta dopo cinque stagioni trascorse con i nerazzurri. Il giocatore, in rotta con il tecnico Gian Piero Gasperini, si trasferisce al Siviglia, lasciando anche l’Italia che lo aveva accolto ai tempi dell’esperienza di Catania. Per la Dea, il Papu ha trovato parole speciali, postate attraverso il proprio account Instagram: “La maglia sudata sempre. A presto Bergamo. Mi mancherete! E sempre forza Atalanta”.