Gomez smentisce Striscia la Notizia: “La loro versione è falsa”

Nell’ultimo periodo non sembra esserci pace per Alejandro Gomez. Il “Papu” è finito sotto i riflettori per il litigio con il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini. Una frattura che sembra preannunciare il divorzio tra l’argentino e il club nerazzurro. Ma i guai non sembrano finire qui. Infatti “Striscia la Notizia” ha fatto sapere che l’attaccante avrebbe aggredito la troupe del programma Mediaset, che si era presentata a Zingonia per consegnargli il Tapiro d’oro. Gomez non solo si è rifiutato di accettare il premio satirico, ma ha persino scagliato l’oggetto contro gli inviati.

REPLICA

Attraverso il proprio profilo Instagram, Gomez ha voluto esternare il suo punto di vista: “La versione dei fatti che sta circolando sulla vicenda di ‘Striscia La Notizia’ è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”