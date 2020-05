Goncalves racconta: “Mi sono allenato con Cr7, ma non potevo dirlo nemmeno in famiglia”

Conoscere il proprio idolo per un calciatore o un tifoso è sempre una grande emozione. Da 10 anni a questa parte è innegabile che Leo Messi e Cristiano Ronaldo siano diventati ispirazione per chiunque si approcci al gioco del calcio. Al mondo però esiste anche qualche fortunato che ha avuto la possibilità di allenarsi con il proprio idolo, come Goncalves, portiere 18enne del Nacional.

CR7 – Durante il lungo periodo di stop, Cristiano Ronaldo è tornato a Madeira per stare vicino alla madre da poco colpita da ictus. Il campione portoghese ha proseguito il lavoro da casa e grazie ad un accordo con il Nacional de Madeira, è riuscito ad assaporare nuovamente il campo da gioco. Dopo le sue sessioni personali di allenamento, un giorno Cr7 si è fermato al campo per calciare qualche punizione. In porta si trovava appunto Goncalves. Secondo quanto raccontato a Bola il giovane portiere pensava fosse un giorno normale di allenamento: “Ero incredulo, mi sembrava un sogno. Non potevo dirlo a nessuno, era vietato. Dissi ai miei genitori che il Nacional aveva ripreso gli allenamenti“.