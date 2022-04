Gonzalez affonda l’Empoli e la Fiorentina fa un passo avanti

La viola ottiene il massimo con il minimo

La Fiorentina vince il derby con l'Empoli grazie al terzo gol stagionale di Nico Gonzalez. L'argentino un minuto prima della rete è protagonista dell'episodio decisivo del match. Subisce un fallo da Luperto che costa la seconda ammonizione al difensore. L'Empoli ha contestato la prima ammonizione nel recupero del prim tempo. Sempre nella prima frazione annullato un gol a Di Francesco per intervento del Var per un fallo di Pinamonti su Terracciano in uscita.