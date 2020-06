Gosens, l’arma in più dell’Atalanta: il difensore goleador mette nel mirino… Maggio

Un gol per dare la scossa ai suoi e per permettere la rimonta, poi compiuta splendidamente. L’Atalanta si affida anche ai difensori ed in questo caso all’esterno Robin Gosens. Il tedesco, autore della prima rete della Dea che ha permesso di accorciare le distanze contro la Lazio, è sempre più da record.

Gosens: come Conti e con Maggio come obiettivo

L’esterno classe 1994 ha messo a segno nella sfida contro la Lazio il suo ottavo gol stagionale su azione in campionato iscrivendosi a tutti gli effetti all’albo dei difensori goleador. Gosens ha eguagliato il record di Andrea Conti della stagione 2016-17, sempre con otto reti, e ha messo nel mirino Christian Maggio che, nella stagione 2007-08 con la maglia della Sampdoria, senza contare i rigori, aveva segnato nove gol. A confermare la statistica è stato il profilo italiano di Opta che ha affermato: “Robin Gosens ha segnato otto gol in questa Serie A, tutti su azione: l’ultimo difensore ad averne realizzati di più nella competizione escludendo i rigori fu Christian Maggio nella stagione 2007/08 (nove)”.

