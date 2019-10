Gosens spaventa l’Atalanta: “Il mio sogno? Giocare nello Schalke 04…”

Un inizio di stagione sontuoso per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri, nelle prime otto giornate di Serie A, hanno collezionato 17 punti, portandosi fino al terzo posto in classifica. Tra i protagonisti della formazione bergamasca vi è anche il tedesco Robin Gosens, che, poco prima della gara di Champions League contro il Manchester City, ha parlato a Sport1.

SOGNO – “L’Atalanta sa che il mio sogno è quello di giocare in Bundesliga. Vorrei un giorno poter andare allo Schalke 04, in modo da avvicinarmi anche alla mia famiglia. Sono cresciuto a 50 km da Gelsenkirchen e là ho ancora tanti amici. Se l’Atalanta però non vuole cedermi, io resto volentieri”.