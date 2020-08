Gotti, futuro a rischio all’Udinese? Marino: “Ne stiamo parlando con lui”

E’ stato indubbiamente uno dei protagonisti di questa stagione. Lo è stato quasi per caso. Luca Gotti non doveva essere l’allenatore dell’Udinese, ma lo è diventato strada facendo a causa dell’esonero di Igor Tudor. E lentamente si è preso i riflettori, grazie a prestazioni convincenti. Tuttavia nelle ultime ore si è parlato di un suo possibile addio alla panchina dei friulani.

TRATTATIVA

Il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino ha provato a fare chiarezza su questa situazione ai microfoni di Sky Sport: “Con Gotti è in corso un ampio e articolato discorso da qualche giorno, ha lavorato bene e siamo tutti soddisfatti di questo progetto. Crediamo in questo progetto, stiamo discutendo come si fa in questi casi”.