Grande Juve ribalta la Roma (4-3), cade il Genoa battuto dallo Spezia

Partita di Roma che ha regalato emozioni incredibili

Una grande Juventus a Roma che ha ribaltato nella ripresa il 3-1 giallorosso vincendo 4-3. A Marassi successo per 1-0 dello Spezia contro il Genoa. All'Olimpico i giallorossi iniziano molto meglio e passano in vantaggio all'11' con Abraham. Sette minuti dopo la prodezza di Dybala dalla distanza porta il risultato sull'1-1. Nella ripresa i giallorossi segnano subito due gol: Mkhitaryan al 48' e Pellegrini al 53', poi smettono di giocare e la Juve la ribalta in 7 minuti (Locatelli al 70', Kulusevski al 72' e De Sciglio al 77'). L'arbitro concede un rigore alla Roma all'82' ed espelle De Ligt per un fallo di mano: Szczesny lo para a Pellegrini.