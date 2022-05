Grande Lazio all’Olimpico e Sampdoria annientata

Per la squadra di Giampaolo nuovo stop dopo la vittoria del derby

Successo spettacolare della Lazio che all'Olimpico ha battuto la Sampdoria con il punteggio di 2-0. Vittoria in "salsa spagnola" per i biancocelesti: Patric (primo gol in A) e Luis Alberto stendono i blucerchiati e danno tre meritati punti a Sarri, ora quinto da solo in classifica in attesa della Roma. Giampaolo non riesce a dare continuità alla sua squadra dopo la vittoria nel derby della scorsa settimana. Salvezza ancora non raggiunta aritmeticamente. La reazione allo svantaggio si concretizza solo in un palo di Quagliarella al 90'. Troppo poco per la squadra blucerchiata che non riesce ad avere continuità di prestazione e risultato.