Grane per la Roma, il Newell’s Old Boys fa causa ai giallorossi

Non dev’essere un periodo semplice in casa Roma. Oltre al lungo stop che ha interrotto per ora i sogni europei della squadra di Fonseca, da oltre oceano arrivano altre grande. In particolare dall’Argentina dove il Newell’s Old Boys ha fatto causa nei giorni scorsi al club giallorosso.

PONCE – Il motivo di tale azione è presto spiegato dalla squadra argentina in un comunicato. Il contenzioso nasce dalla cessione definitiva di Ponce, giocatore prelevato dai giallorossi nel 2015 e finito poi in una girandola di prestiti. Dopo l’avventura in Grecia, la società di Pallotta ha deciso di cederlo definitivamente allo Spartak Mosca per una cifra pari a 6 milioni di euro. Secondo il club argentino però, la Roma avrebbe abbassato il prezzo del giocatore per garantire poi al Newell’s una parcella inferiore sulla cessione. Dal comunicato inoltre si legge come la Roma avrebbe poi aggiunto un giocatore senza valore di mercato per non pagare la squadra argentina.