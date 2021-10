Gravina: “Acquisto Cristiano Ronaldo è stato bene per calcio italiano ma non per la Juventus”

Parla il numero uno della FIGC

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ieri sera a Tiki Taka, programma in onda sulle reti Mediaset, precisamente su Italia 1, e ha parlato di vari temi. Tra questi anche l'esperienza italiana di Cristiano Ronaldo, ora passato al Manchester United, ma anche la lotta per lo scudetto.

CR7 - "Cosa penso dell'affare Cristiano Ronaldo? Secondo la mia filosofia non è stato un buon acquisto per i bianconeri", ha esordito Gravina. "Ma ha fatto bene al calcio italiano ma credo che per la Juve non sia stata una buona operazione".