Gravina apre ai tifosi allo stadio: “Possibile 25% di capienza”

Il campionato di calcio è ripartito ma ancora manca l’ok per avere i tifosi allo stadio. Nel mese di luglio si ipotizza un lento ripristino della normalità con i sostenitori che, almeno in parte, potrebbero tornare a far sentire la propria voce ai loro beniamini. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha confermato questa intenzione ai microfoni de L’Avvenire.

Gravina: “Possibile 25% di capienza stadi con tifosi”

Il calcio ha bisogno dei tifosi e lo sanno bene ai vertici istituzionali. Gravina ha aperto alla possibilità di rivedere i fan allo stadio, con le debite precauzioni del caso: “Sicuramente è complicato ipotizzare un futuro, fatto da nuovi modi di vivere, relazionarsi e anche di organizzare la pratica dei nostri sport, ma credo sia possibile vedere i tifosi negli stadi prima di agosto. Stiamo lavorando perchè i tifosi possano tornare a vivere l’evento calcistico. Lavoriamo su percentuali, pensiamo oggi ad un 25%. Il problema, per quanto concerne i tifosi, è quello della gestione dei flussi. Saremo pronti a governare questo processo nel momento in cui lo stesso Cts ci darà la possibilità di far accedere i tifosi negli stadi”.

