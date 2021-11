Gravina: “Chi vuole portare Lega fuori dalla FIGC vada a studiare”

Pare che Lotito e De Laurentiis abbiano manifestato le intenzioni di staccare la Serie A dalla Figc.

Parte della Serie A vorrebbe smarcarsi dalla FIGC. Un'idea che per il momento è nella testa di qualche presidente ma non di tutti quelli del massimo campionato. Chiaro che non piace certamente a Gabriele Gravina che ha replicato così durante Sport Industry, talk online organizzato da Rcs Academy. “Se qualcuno ha perso la propria capacità di esercizio del potere nella Figc e pensa di sviluppare rancore offuscando la logica di altri soggetti, che dovrebbero reagire in maniera più decisa, mi amareggia. Ma rispondo solo con un sorriso invitando a studiare di più. Se il modello è quello della Premier League io sarei felicissimo. Se dovessero approfondire questo argomento scoprirebbero che la Premier è fuori dalla federcalcio inglese, ma la FA ha diritto di veto su tutto. Se la richiesta è di essere commissariati, basta far richiesta, noi interveniamo”.