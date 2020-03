Gravina conferma: “Priorità finire campionati ma nessuna ripresa prima di maggio…”

Ancora un messaggio chiaro e deciso da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina in merito all’emergenza coronavirus e alle tempistiche per un’eventuale ripresa dei campionati di calcio di Serie A, B e Lega Pro.

Il numero uno della Federazione ha parlato, questa volta, sulle frequenze di Radio Cusano Campus confermando l’intenzione di concludere la stagione 2019-20, a dispetto delle ultime dichiarazioni di Tommasi e Spadafora: “La nostra priorità è terminare i campionati entro l’estate, senza compromettere la stagione 2020-21. Non possiamo permetterci un’estate piena di contenziosi sotto il profilo procedurale e legale. Vincenzo Spadafora ha detto che proporrà il blocco delle attività sportive fino alla fine di aprile compresi gli allenamenti, aspetterei la decisione del Consiglio dei ministri. Certo, questo è un messaggio che richiede certamente delle riflessioni: la prima in merito al momento di grande difficoltà che stiamo vivendo e che sta cambiando i nostri modelli di vita. I nostri campionati sicuramente non riprenderanno prima di maggio, questo era uno scenario che avevamo già ipotizzato”.