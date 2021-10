Gravina: “Italia-Svizzera 100% pubblico bellissima notizia. Così anche in A”

Parla il numero uno della FIGC

La partita Italia-Svizzera con l'Olimpico aperto al 100% al pubblico "è una bellissima notizia, non solo per la partita in sé ma per tutti i tifosi, soprattutto rafforza un messaggio di speranza per tutto il Paese". Sono queste le parole di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, a margine della presentazione del libro di Alberto Rimedio 'Euro 2020- Wembley si inchina all'Italia' al salone d'onore del Coni.