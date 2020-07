Gravina: “Juventus-Torino spero sia ultimo derby senza tifosi”

Il calcio è ripartito dopo l’emergenza coronavirus anche se in modo diverso e, purtroppo, senza tifosi per via delle norme di sicurezza. Gare a porte chiuse, pubblico assente e una serie di emozioni completamente inedite per quello che è stato denominato il mondo del pallone “post-Covid”. Intervistato da Tuttosport, Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato di alcuni temi inerenti alla ripartenza del calcio italiano tra cui proprio quello dell’assenza dei fan negli impianti da gioco.

Gravina: “Juventus-Torino ultimo derby senza pubblico”

“Non era facile ma l’organizzazione che abbiamo messo in piedi sta funzionando molto bene”, ha detto Gravina riguardo alla ripartenza della Serie A e del calcio italiano. “Ciò ha anche consentito l’avverarsi di una splendida favola sportiva, quella del Benevento, che non sarebbe stata così emozionante se non ci fosse stata la ripartenza. Il calcio alimenta emozioni grazie a sfide sempre nuove, ma i derby rappresentano qualcosa di particolare perché affondano il loro fascino nella storia e nella tradizione. Juventus-Torino è una gara così, il mio auspicio è che sia, oltre la prima nella sua storia, anche l’ultima senza tifosi allo stadio. Il pubblico è l’anima di questo sport. Lo spettacolo del calcio non può sopravvivere a lungo senza la passione dei propri sostenitori. Se la curva dei contagi continuerà a scendere, mi auguro che il Comitato tecnico scientifico nei prossimi giorni possa darci nuove indicazioni. Noi siamo pronti”.

