Gravina non ha dubbi: “Campionato deve finire entro il 30 giugno altrimenti…”

Gabriele Gravina ribadisce il concetto: “Il campionato deve essere concluso”. Il presidente della FIGC conferma quanto detto anche nelle scorse ore rincara la dose anche ai microfoni del Corriere dello Sport. La Serie A deve essere portata a termine poi si potrà pensare al resto delle competizioni.

SCADENZE – “Si decide martedì tra tutte le federazioni, tutta l’Europa ormai è coinvolta. Confermare Euro 2020 sarebbe un errore strategico, si rischia di perdere tutto. La tutela primaria è quella della salute, ma la retorica del non pensare al calcio in questo momento mi sembra sbagliata. I campioni si stanno mettendo a disposizione in quest’emergenza e sono quelli che ci regalano le emozioni più belle”. Per quanto riguarda la Serie A, Gravina conferma. “La deadline è il 30 giugno. Dopo quella data scadono licenze, contratti, assicurazioni. Le modifiche regolamentari per andare oltre sarebbero straordinarie. Per concludere servono tra i 45 e i 60 giorni, se iniziamo a maggio si può fare. Non ho la sfera di cristallo, ma credo che aprile sarà ancora un mese di sofferenza. Il campionato deve essere concluso e non importa tanto assegnare lo scudetto, il titolo potremmo anche non assegnarlo. Ma è fondamentale assicurare partecipazioni alle coppe europee, promozioni e retrocessioni. Dobbiamo evitare di congelare la competizione e salvaguardarla. Se non possiamo concludere il campionato, si può ricorrere a playoff e playout. Ho chiesto a tutti di formulare le loro proposte, poi deciderà il Consiglio Federale. Ma serve fissare le regole prima di tornare a giocare”.