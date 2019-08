Gravina: “Sarà campionato avvincente. Errori arbitrali? Non è stata grande giornata, ma…”

Il presidente della federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto sulle frequenze di Radio Rai nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport. Ecco le sue parole su diversi temi del calcio nostrano dopo l’inizio del massimo campionato:

SERIE A – “Un inizio in linea con le previsioni. Il campionato si presenta in modo molto avvincente. Lazio in grande spolvero. Milan e Roma in difficoltà. Juventus in linea con la passata stagione. Napoli straordinario sotto il profilo dell’intensità. Stasera scopriremo l’Inter. Errori arbitrali? Si, c’è stato qualche errore, ma è stato anche riconosciuto e credo che si migliorerà. L’importante è che ci sia sempre il rispetto, soprattutto per l’arbitro. Indubbiamente serve stabilità e uniformità”. E ancora sul campionato e, nello specifico, sugli allenatori e il mercato ancora aperto: “Qualcosa è da rivedere. Ma a livello europeo siamo abbastanza uniformati. Si chiude il 2 settembre in Spagna, Francia, Russia. Solo l’Inghilterra ha chiuso prima”.

NAZIONALI – “Le nostre squadre, da quella di Mancini a quella della Bertolini, stanno bene. I nostri campionati sono iniziati leggermente dopo gli altri grandi tornei e questo sicuramente farà vedere alcuni giocatori con sole una o due gare sulle gambe. Ma questo metterà in mostra le grandi capacità del nostro ct Mancini. Sulla squadra femminile posso dire che sono stato a Coverciano e le ragazze di Milena (Bertolini ndr) hanno grande entusiasmo, come se fossero ancora al Mondiale in Francia”. E ancora sulla Nazionale maschile: “Vialli in Nazionale accanto a Mancini? Siamo ancora in contatto. So che Gianluca ha questo desiderio di andare alla Sampdoria e che c’è stata una lettera d’intenti. Ma vediamo cosa accadrà”.

GIOVANI – “Hanno poco spazio? Sono preoccupato nei limiti giusti. Credo sia importante puntare sui giovani. Cutrone e Kean all’estero? Arriveremo al punto di valorizzare i giovani. Confido molto in Mancini che ha già avuto il coraggio di far giocare i giovani”.

CALCIO FEMMINILE – “Il campionato vivrà dell’onda positiva del mondiale in Francia. Come detto prima ho parlato a Coverciano con le ragazze. Credo che il campionato che sta per iniziare sarà molto interessante. Credo che sarà importante a livello mondiale ed entrerà a tutti gli effetti del nostro mondo. Nel mondo del calcio vero”.