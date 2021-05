Gravina: “Serie A a 18 squadre? Vi dico la mia. E sugli stipendi…”

Il presidente della Figc Gravina ha fatto il punto su diversi temi, dalla Superlega agli stipendi

Il presidente della Figc Gabriele Gravina, a margine dell’incontro con il comitato regionale Lombardia della Lega Dilettanti, è tornato a parlare di diversi temi caldi, come Superlega e stipendi: “Per quanto riguarda la possibile esclusione della Juventus dalla Serie A, l'iscrizione ha una deadline alla quale non si può derogare, quando una società deve iscriversi ai nostri campionati deve sottostare alle regole fissate dal nostro statuto. Spero di giungere a quel punto in maniera amichevole, non forzata. Il campionato italiano ha bisogno di tutte le squadre e la Juventus è una società di riferimento. L'auspicio è che ci siano rapporti meno tesi e più rilassati fra Ceferin (presidente della Uefa, ndr) e Agnelli”.