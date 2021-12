Gravina sul caso plusvalenze: “Eviterei ogni processo sommario”

Così il n.1 della Figc Gabriele Gravina alla presentazione del Bilancio Integrato 2020, a proposito del caso plusvalenze che vede la Juve e i vertici indagati.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato delle indagini per le plusvalenze della Juventus, a margine della presentazione del Bilancio Integrato della FIGC: “Lavoriamo sul tema plusvalenze già da due, tre anni. Nel mondo dello sport ci sono forme di degenerazione che vanno però provate, eviterei ogni processo sommario e mi rimetterei alle valutazioni della magistratura, che ha strumenti migliori per valutare rispetto a noi. Noi stiamo cercando di adottare nuovi accorgimenti che verranno inserite nelle prossime licenze nazionali”. Sulla possibilità di introdurre un algoritmo, ha concluso: “Tutto ciò che può essere collegato ad una valutazione soggettiva non può essere tradotto in un algoritmo. Non sarà mai condiviso in termini di giudizio. Bisogna capire però se nel mondo dello sport possiamo adottare delle giuste cautele per le plusvalenze effettive, quelle che richiedono scambi di finanza”.