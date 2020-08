Graziani bacchetta Conte: “Grande tecnico, ma non sa contare fino a 10…”

Il duro sfogo di Antonio Conte nel post gara di Atalanta-Inter ha lasciato il segno. Il tecnico ha attaccato duramente il club nerazzurro, reo a suo modo di vedere di non aver tutelato lui e la squadra nei momenti di difficoltà di fronte alle critiche. Le sue parole hanno fatto discutere e gli appassionati si dividono.

ISTINTO

Francesco Graziani ha espresso la sua opinione ai microfoni di Sportmediaset. L’ex bomber di Torino, Fiorentina e Roma ha spiegato il suo punto di vista: “Antonio è bravo e io stravedo per lui, ma nei momenti di difficoltà non riesce a contare fino a dieci. A volte ci sono degli allenatori che pensano di proprietari di un club e invece devono fare i dipendenti, non può fare e dire tutto quello che vuole. Fossi il presidente lo chiamerei per avere un confronto e vorrei anche delle scuse. Gli allenatori vanno e vengono, l’Inter rimane”.