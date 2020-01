Graziani boccia Petagna: “Non dà grandissima affidabilità…”

Andrea Petagna, dalla prossima stagione, indosserà la maglia del Napoli. Gli azzurri hanno infatti prelevato dalla Spal l’attaccante, che rimarrà però fino a giugno in Emilia. Dell’operazione, a Radio Kiss Kiss, ha parlato l’ex attaccante Francesco Graziani.

PERPLESSITA’ – “Petagna è un buon acquisto e può crescere, ma non mi fa impazzire. Per creare un nuovo ciclo non è un giocatore che dà grandissima affidabilità, non si può pensare che nelle prossime stagioni possa fare più di venti gol. Quando si fa una rifondazione ci vuole attenzione: il mercato del Napoli è stato positivo, ma un ciclo è finito e non ha detto che ci sarà subito competitività”.