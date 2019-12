Graziani, che affondo su Buffon: “È meglio farsi rimpiangere che compatire…”

Soltanto un pareggio per la Juventus contro il Sassuolo. I bianconeri si sono dovuti accontentare del 2-2 e sono stati scavalcati in vetta dalla classifica dall’Inter, che si è imposta per 2-1 sulla Spal. Del momento dei bianconeri, a Radio Sportiva, ha parlato Ciccio Graziani, il quale si è soffermato anche su Buffon, non certo impeccabile in occasione della seconda rete neroverde.

GIOCO – “In questa squadra vedo poco di Sarri: il tecnico ha capito che deve adeguarsi alla squadra e non viceversa. I bianconeri li ho visti stanchi e non capisco perché Dybala sia stato fatto partire dalla panchina: Cristiano Ronaldo non sta girando e la squadra lo sente, è in pessime condizioni e con il Sassuolo è stato quasi un uomo regalato agli avversari”.

BUFFON – “Certi campioni devono farsi rimpiangere, non compatire. Gigi è tra i migliori al mondo, ogni tanto capita l’errore, ma fossi stato in lui mi sarei ritirato: l’età può giocare brutti scherzi, soprattutto se si gioca senza continuità”.