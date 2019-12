Graziani: “Il cruccio di Ancelotti? Non essere riuscito a prendere James Rodriguez…”

E’ terminata l’avventura di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Al suo posto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha scelto Gennaro Gattuso, chiamato a risollevare le sorti di una squadra che, in campionato, non vince ormai da ben sette gare. Dell’esonero di Ancelotti, a Radio Kiss Kiss, ha parlato l’ex attaccante Francesco Graziani.

ANCELOTTI – “A Carlo ho mandato un messaggio, ma ancora non mi ha risposto. L’ho visto a Dimaro e siamo amici, Ancelotti credeva molto in questa squadra, gli brillavano gli occhi quando ne parlava. Aveva creduto di potersela giocare con la Juventus. Il suo cruccio credo sia quello di non essere riuscito a convincere il presidente a prendere James Rodriguez”.