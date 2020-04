Graziani in tackle su Lukaku: “Giocatori hanno manie di protagonismo”

In questo periodo di stop i calciatori sono soliti partecipare a dirette social con compagni o ex compagni di squadra. Tra aneddoti e racconti, c’è il rischio che qualcuno si lasci scappare qualche frase di troppo, come successo a Romelu Lukaku. Il centravanti nerazzurro nei giorni scorsi era finito al centro delle polemiche per le dichiarazioni riguardo le condizioni di salute dei compagni nei mesi scorsi. Parole che hanno infastidito e non poco l’ambiente nerazzurro, con la società che ha poi chiarito le parole del suo attaccante.

PROTAGONISMO – Venerdì ai microfoni di Radio Sportiva Ciccio Graziani ha detto la sua riguardo l’uscita del giocatore belga: “L’Inter ha alzato la voce facendo la cosa più giusta. Questi calciatori devono stare più attenti ad usare i social, hanno troppa voglia di protagonismo e qualche volta creano problematiche assurde”