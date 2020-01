Graziani ne ha per tutti: “Napoli malato. Lazio da scudetto. E se Sarri non vince la Champions…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Francesco Ciccio Graziani, ex storico bomber italiano, ha parlato dei temi del calcio nostrano. Dal momento d’oro della Lazio, alla crisi incredibile del Napoli, k.o. anche nella serata di ieri contro la Fiorentina.

SERIE A – “La Lazio? Non ho dubbi, se la giocherà fino alla fine per lo scudetto. È una squadra straordinaria e c’è Ciro Immobile che sta facendo una stagione strepitosa. È un giocatore straordinario. Sono convinto che le esperienze all’estero lo abbiano fortificato e reso più forte”, ha detto Graziani. E sul Napoli: “Si vede che è una squadra malata. Gattuso si sta dannando l’anima ma non trova la medicina giusta”.

ALLENATORI – “Sono i giocatori che fanno la differenza, sempre. Sono loro che scendono in campo. Poi ci sono i tecnici che fanno la differenza. C’è Antonio Conte che può dare quel qualcosa in più ai suoi e si è visto con l’Inter. Ma un allenatore, in generale, fa il 30% perché il resto lo fanno i calciatori che giocano e scendono in campo”. “Sarri? Se non vince la Champions quest’anno resterà uno dei tanti alla Juventus…”.

CONSIGLIO – Infine un consiglio anche al Milan: “Fossi il Milan non mi priverei di Piatek. Sono convinto che, soprattutto in un 4-4-2, lui e Ibrahimovic possano coesistere, ma sono altrettanto convinto che i rossoneri stiano cercando un acquirente per motivi economici e tecnici”.