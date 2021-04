Graziani: “Vittoria Cagliari spaventa il Torino. De Zerbi a Napoli? Il rischio è…”

L'ex attaccante granata avvisa la squadra di Nicola

"GRAZIANI - “Il Toro non sta messo bene, anche se ha una partita da recuperare contro la Lazio - queste le parole di Ciccio Graziani, campione del Mondo 1982 ed ex calciatore, fra le tante, di Roma e Torino, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, su 1 Station Radio -. Non possono permettersi di perdere, stasera, soprattutto dopo la vittoria di ieri del Cagliari. Anche il presidente Cairo si domanda come è possibile che una rosa come la sua stia lottando per la salvezza. Giampaolo, che è un ottimo tecnico, non è riuscito ad incidere sulla squadra. Sanabria e Mandragora sono arrivati a gennaio, perciò non si possono dare colpe solo all’allenatore. Belotti? Non so se resterà, nonostante sia l’anima dei granata: è in scadenza di contratto nel 2022.