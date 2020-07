Griezmann scontento? La Juventus pensa ad un maxi-scambio

I quattro minuti di recupero giocati contro l’Atletico Madrid hanno mandato su tutte le furie Antoine Griezmann e anche il padre del giocatore. Dopo il 2-2 contro i Colchoneros la situazione in casa Barcellona è sempre più tesa e anche il futuro di Messi sarebbe in pericolo. A trarre vantaggio da questo momento negativo potrebbe essere la Juventus che in queste ore starebbe pensando ad un altro scambio con i blaugrana.

Griezmann per Costa e Rabiot

A lanciare l’indiscrezione è stata la Rai e la notizia ha fatto in fretta il giro della Spagna. Secondo quanto raccolto dal giornalista Paganini il Barcellona avrebbe messo sul mercato Antoine Griezmann proponendolo addirittura alla Juventus. In cambio i blaugrana vorrebbero soldi e i cartellini di Douglas Costa e Rabiot. Dopo l’affare fatto con Arthur ecco che la società bianconera si trova di fronte ad un’altra difficile scelta. Uno dei nodi più difficili da sciogliere potrebbe essere l’ingaggio del giocatore che guadagna una cifra pari a 20 milioni di euro l’anno, troppi anche per la Juventus.