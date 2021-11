Guizzo di Cuadrado al 91′ e la Juve batte la Fiorentina

Match equilibrato allo Stadium deciso nel finale con la Juve in superiorità numerica

Un guizzo di Cuadrado al 91' consente alla Juve di battere la Fiorentina per 1-0. Poche emozioni nel primo tempo (la Juve aveva perso Chiellini nel riscaldamento) e a inizio ripresa, salvo qualche chance per Morata e Saponara. Il match si accende nell'ultimo quarto d'ora col rosso (per doppia ammonizione) a Milenkovic. Poco dopo Chiesa colpisce la traversa. Nel finale decide il subentrato Cuadrado in pieno recupero. Partita vinta dalla Juve ma fino all'espulsione di Milenkovic match equilibrato.