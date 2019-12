Gullit non ha dubbi: “De Ligt ha risposto da uomo alle critiche. Ora deve solo…”

Ruud Gullit, intervistato da Sky Sport, ha commentato il sorteggio di Euro 2020 con particolare riferimento all’Olanda e all’Italia ma si è ancora soffermato sulla stellin a della Juventus Matthisj de Ligt e il suo percorso di ambientamento alla Serie A.

EURO 2020 – Sulla ‘sua’ Olanda sorteggiata nel gruppo C con l’Ucraina, Gullit ha detto: “Giochiamo sempre ad Amsterdam, siamo favoriti sulla carta ma le partite vanno sempre giocate”. Mentre sulla Nazionale di Roberto Mancini: “Sta facendo bene, giocando un calcio quasi non italiano (ride, ndr)”.



DE LIGT – Infine, un pensiero per il giovane de Ligt, spesso criticato ma di recente tra i migliori della Juventus: “L’Italia deve capire che da noi (in Olanda ndr) i difensori non vengono presi per difendere e basta, devono essere prima di tutto bravi col pallone tra i piedi. De Ligt ha bisogno di adattarsi a un nuovo tipo di calcio, con degli attaccanti più furbi e più forti di quelli che ci sono in Olanda. Le critiche gli hanno fatto sicuramente bene e lui ha risposto da uomo“.