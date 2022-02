Gullit: “Vlahovic? Passare dalla Fiorentina alla Juventus è la cosa peggiore”

Il commento dell'ex calciatore

DERBY - Sulla gara tra nerazzurri e rossoneri: "Derby decisivo per lo scudetto? Soprattutto se a vincerlo sarà l'Inter. Credo che in questo momento i nerazzurri siano leggermente favoriti soprattutto dal punto di vista psicologico perché sono avanti in classifica e sono campioni in carica", ha detto Gullit .

VLAHOVIC - Un commento anche sul mercato e sul trasferimento ad effetto ma anche tanto discusso di Vlahovic alla Juventus: "Per me è stato una sorta di déjà vu, come quando la Juve acquistò dai viola Roberto Baggio... (ride, ndr)". E ancora: "La peggior cosa che puoi fare da giocatore della Fiorentina è trasferirti alla Juventus. Lo dice la storia: ieri come oggi, i tifosi fiorentini non sono contenti...".