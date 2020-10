H. Verona, Juric: “Affronteremo la Juventus come abbiamo fatto con le altre squadre”

L’Hellas Verona affronterà domenica sera la Juventus di Pirlo all’Allianz Stadium. Il tecnico Ivan Juric, ha presentato la partita in sala stampa: “Abbiamo uno stile di gioco definito, ci abbiamo lavorato tanto l’anno scorso, e adesso siamo ripartiti con questa idea e interpreti diversi. Ma l’idea è affrontare la Juve come affrontiamo le altre, poi ovviamente vediamo. La squadra ha lavorato bene a livello difensivo, e intendo tutta la squadra, non solo i difensori. Anche se in certe situazioni ci è andata bene, ma nell’ultima siamo stati molto bravi. L’ultima prestazione è andata oltre le mie aspettative, sapendo che c’erano tre o quattro ragazzi che avevano fatto solo una settimana. Sono rimasto sbalordito di come la squadra è stata in campo. Siamo in fase di costruzione, non è facile mettere insieme tutti i nuovi. L’anno scorso c’è stato il ritiro e abbiamo lavorato insieme per quattro o cinque settimane, ho avuto più tempo per insistere sui particolari. Quest’anno finora è andato oltre. Trovo queste difficoltà, poi spero che i ragazzi crescano il più in fretta possibile. Sono molto soddisfatto: le prime due partite le abbiamo fatte in emergenza totale, abbiamo fatto punti giocando con coraggio e difendendo bene. A Parma e col Genoa ci siamo avvicinati al gioco dello scorso anno, con varie lacune. Ma la mia sensazione era positiva, anche se queste prestazioni hanno prodotto poco. Noi abbiamo questa idea di gioco, poi vediamo se produce risultati. Ma penso che al netto di tutte le difficoltà i ragazzi sono andati oltre, facendo molto bene”.