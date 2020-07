Hakimi all’Inter, il ct del Marocco approva: “Può brillare in Serie A…”

L’arrivo di Achraf Hakimi all’Inter è senza dubbio un grandissimo affare di mercato. L’esterno ex Borussia Dortmund è pronto ad intraprendere un’altra esperienza, questa volta in Italia, storicamente uno dei campionati più complicati e tattici. Nonostante questo, anche il ct del Marocco Vahid Halilhodzic si è detto incredibilmente fiducioso di ciò che il giovane marocchino potrà dare all’Inter e alla Serie A.

Hakimi all’Inter, la benedizione del ct del Marocco

In attesa di vederlo sfrecciare sulla corsia destra nerazzurra, il ct bosniaco, intervistato dal quotidiano locale Al Arabi Al Jadeed/The New Arab, ha espresso la sua grande soddisfazione per la decisione della stella cresciuta nel vivaio del Real Madrid di andare all’Inter: “Hakimi ha le caratteristiche giuste per brillare nel calcio italiano con l’Inter. Parliamo di un giovane giocatore che ha davanti a sé un grande futuro e può crescere davvero tanto”, ha detto Halilhodzic. “Guarderò con grande attenzione le sue partite all’Inter, è un giocatore importante nella squadra nazionale marocchina, spero che possa davvero fare grandi prestazioni per poter continuare a giocare con noi sempre con il morale alto”. E ancora: “Le sue doti? Hakimi può brillare in qualsiasi campionato e con qualsiasi squadra. Oltre a essere un giovane che fa della velocità nel gioco il suo punto di forza, è ambizioso e gioca con entusiasmo, e penso che darà molto alla sua nuova squadra“.

