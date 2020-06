Hakimi domani a Milano: visite mediche e poi firma con l’Inter

Il passaggio di Hakimi dal Real Madrid all’Inter è stato sicuramente un colpo a sorprese firmato Marotta e Ausilio. I due dirigenti hanno lavorato in gran segreto per arrivare al talento classe ’98 in prestito dal Real al Borussia Dortmund. L’arrivo del laterale garantirà a Conte talento e quantità sulla fascia destra.

Hakimi a Milano per visite e firma

L’affare è ormai definito, manca solo l’ufficialità. Nel frattempo, come già successo per Arthur alla Juventus, anche Hakimi sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra prima di rientrare a Dortmund. Il giocatore arriverà a Milano martedì giorno in cui firmerà il suo quinquennale da 5 milioni all’anno. Al Real Madrid vanno invece 40 milioni più 5 di bonus. Un esborso economico non indifferente, ma per raggiungere Antonio Conte Hakimi ha rifiutato Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco.