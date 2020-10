Hakimi si preso l’Inter ma c’è chi ha fatto come lui o meglio alle prime due partite: Kharja e… Osvaldo

Achraf Hakimi si è preso l’Inter. Impatto incredibile dell’esterno destro marocchino che ha fatto registrare un… quasi record per il mondo nerazzurro. Infatti, l’ex Real Madrid e Borussia Dortmund è il secondo giocatore marocchino della storia dell’Inter ad andare in gol ma soprattutto a fornire due assist ai compagni nelle prime due uscite ufficiali in maglia nerazzurra. Prima di lui ci era riuscito… Houssine Kharja.

Hakimi come Kharja. E quel record di Osvaldo…

Come scrive il sito ufficial dell’Inter, Hakimi ha dunque eguagliato un precedente record appartenente a Houssine Kharja. Il francese naturalizzato marocchino è stato il primo ad andare in rete e poi a siglare due assist nelle prime due partite con la maglia nerazzurra. Kharja era riuscito a fare gol in Bari-Inter 0-3 del 2010/2011 e a dare due palloni vincenti Inter-Palermo 3-2 e appunto a Bari dove fece anche gol.

Per Hakimi, dunque, un record ma non assoluto. Come un’altra importante statistica che riguarda un altro ex. Il marocchino ha dunque partecipato a tre gol nelle sue prime due presenze in Serie A con l’Inter. A fare meglio di lui, solo Osvaldo nel 2014 con quattro partecipazioni in due uscite.

