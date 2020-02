Handanovic prova il miracolo, in campo nel derby con un tutore

Samir Handanovic vuole esserci a tutti i costi nel derby di domenica prossima contro il Milan. L’estremo difensore e capitano dell’Inter si è infortunato al mignolo della mano, un problema che potrebbe tenerlo lontano dal campo per diverse gare.

Ma secondo quanto riporta Goal, Handanovic vorrebbe stringere i denti e provare il miracolo: magari scendendo in campo con un tutore. Nonostante l’esito degli esami strumentali abbia evidenziato un’infrazione al quinto dito, il portiere nerazzurro vorrebbe tentare il miracolo per non lasciare i suoi compagni in un momento importante come la gara contro i cugini rossoneri. In caso di forfait, la porta sarà difesa da Daniele Padelli, già in campo nell’ultima gara contro l’Udinese.