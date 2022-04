Handanovic si tiene stretta l’Inter: “Rinnovo? Spero di sì. Su arrivo Onana…”

Il portiere nerazzurro tra la vittoria contro la Juventus e il futuro

Redazione ITASportPress

Porta inviolata contro la Juventus e sguardo al futuro, tra lotta scudetto e permanenza all'Inter con rinnovo. Samir Handanovic non si nasconde ai microfoni di DAZN e spiega la sua situazione anche nell'ottica dell'arrivo di Onana per la prossima stagione.

CONTRO JUVENTUS - "Era fondamentale vincere, l'avversario era la Juve e questa non era una partita come tutte le altri. Per un lungo periodo hanno giocato sempre gli stessi e poi siamo usciti dalla Champions: era molto importante restare aggrappati al gruppo Scudetto, siamo molto contenti di questa vittoria", ha detto Handanovic. "La situazione con la loro traversa? Era fallo di Chiellini e lui lo sa. Mi ha chiesto scusa. Se fosse entrata la palla lo avrebbero annullato".

FUTURO - Sguardo anche al futuro: "Rinnovo? Spero di sì, non abbiamo ancora fatto nulla. Nessuno ti garantisce che giochi tu o un altro, non è questa la questione". E su Onana: "Io non ho alcun problema con la competizione, è normale succeda questo e mi fa anche piacere. L'importante è che l'Inter esca più forte, io devo pensare alle ultime gare e poi il resto si vedrà".