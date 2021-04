Hauge rivela: “Al Milan grazie a Haaland. Lui in Italia? Si troverebbe bene”

Nel momento del bisogno, il Milan ha scoperto di avere un jolly preziosissimo. Jens Hauge si è ritagliato il suo spazio nelle gerarchie rossonere grazie a prestazioni sempre più convincenti. Basti pensare all’ultimo turno di campionato, quando un suo gol ha evitato una clamorosa sconfitta interna contro la Sampdoria. Il Diavolo rossonero può coccolarselo, ma deve anche ringraziare Erling Haaland.

RIVELAZIONE

Ma cosa c’entra l’attaccante norvegese del Borussia Dortmund? Hauge lo ha spiegato ai microfoni di Sportmediaset: “Abbiamo parlato tanto, ci conosciamo molto bene. C’erano tanti club che erano interessati a me. Io gli ho parlato del Milan e lui me l’ha consigliato. Mi ha detto che sarebbe stata dura, ma che mi sarei trovato bene. Un suo arrivo in Italia? Penso che abbia tutte le qualità per giocare anche in Serie A, si troverebbe molto bene qui perché è molto forte e veloce”. I tifosi italiani possono sicuramente giocare con la fantasia…