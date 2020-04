Hector Moreno ammette: “Quando ero alla Roma non sapevo difendere…”

Nella nostra Serie A di meteore ce ne sono state eccome. Calciatori che una volta arrivati in Italia non sono riusciti ad imporsi. E’ il caso di Hector Moreno. L’ex difensore dell’AZ Alkmaar era arrivato alla Roma nella stagione 2017/2018. Una storia d’amore durata pochissimo: ben 5 partite, poi l’addio.

NON SAPEVO DIFENDERE – I motivi della sua cessione li ha raccontati lo stesso Moreno all’emittente Multimedios Deportes: “Quando sono arrivato a Roma, mi sono reso conto che ancora non ero capace di difendere. Tutti i miei allenatori privilegiavano un calcio offensivo: a loro interessava che mi disimpegnassi bene con il pallone tra i piedi. Difendere di gruppo ok, ma individualmente… A Roma invece è stato impressionante. Ho appreso nuove maniere di difendere“.