Hellas Verona – Cagliari, le formazioni ufficiali

La Serie A di Hellas e Cagliari riparte e nel mirino ci sono obiettivi importanti. Le due squadre infatti sono ancora in lotta per un posto in Europa League. I sardi sono distanti 7 punti dal Napoli, mentre la squadra di Juric si trova a sole 4 lunghezze da quello che sarebbe un risultato straordinario. Zenga vuole iniziare al meglio la sua avventura rossoblù e per farlo si affida alla difesa a 3. Juric invece punta su Di Carmine come unico attaccante.

Le formazioni ufficiali

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Badu, Lazovic; Verre, Borini; Di Carmine. Allenatore: Juric

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane; Nandez, Ionita, Cigarini, Rog, Pellegrini; Pereiro, Simeone. Allenatore: Zenga