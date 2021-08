Hellas Verona-Inter in campo stasera. Dove vederla e le probabili formazioni

L'Inter di Inzaghi, dopo il poker all'esordio contro il Genoa, cerca conferme nel secondo turno di campionato contro il Verona

I campioni d'Italia dell'Inter questa sera a Verona contro l'Hellas. Nerazzurri sulle ali dell'entusiasmo dopo il 4-0 al Genoa, il Verona è reduce dal ko casalingo per mano del Sassuolo (2-3) e fresco del rinforzo arrivato da Cagliari che risponde al nome del Cholito Simeone. Inzaghi potrà contare sul Tucu Correa dalla Lazio. I veneti guidati da Eusebio Di Francesco attendono l'Inter di Lautaro che ha scontato il turno di squalifica. Calcio d'inizio alle 20.45 al Bentegodi. Match sarà visibile in diretta su Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now.