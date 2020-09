Hellas Verona, Juric: “Con l’Udinese avremo emergenza in difesa ma la condizione è un po’ migliorata”

Tre punti a tavolino hanno dato all’Hellas Verona la gioia come aver battuto sul campo la Roma. I gialloblù dunque domenica contro l’Udinese possono conquistare il secondo successo consecutivo in campionato. Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, presenta la partita in sala stampa: “Contro la Roma abbiamo fatto una partita grezza, rischiando e giocando meglio nella ripresa. A livello tattico venerdì scorso siamo stati perfetti ma era una partita in un certo senso basilare, di grande umiltà. Abbiamo fatto la partita giusta e ringrazio i ragazzi, ma sul carattere, non su altre caratteristiche. Per andare oltre servono tempo e pazienza, cercando di non perdere questo spirito. Rispetto a sette giorni fa abbiamo fatto passi avanti mettendo più minuti nelle gambe. Contro l’Udinese avremo emergenza in difesa ma la condizione è un po’ migliorata. Mi aspetto una partita diversa, in cui loro proveranno a colpire in contropiede. Sarà difficile in quel senso”.