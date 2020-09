Hellas Verona, Juric: “Bene i tre punti, ma servono altri acquisti”

Seconda vittoria in campionato per l’Hellas di Ivan Juric. Dopo i tre punti ottenuti a tavolino contro la Roma, la squadra gialloblù strappa un trionfo in casa contro l’Udinese grazie ad una rete di Favilli.

LE PAROLE DI JURIC

Queste le sue parole a SkySport: “Noi penso che siamo molto lontani dai livelli dell’anno passato. Apprezzo molto il nostro spirito, abbiamo anche fatto vedere qualcosina in più in attacco, ma siamo lontani da quello che vogliamo fare. Abbiamo lo spirito giusto e abbiamo portato a casa 3 punti, ma ci sono tante cose da migliorare. Abbiamo portato a casa tre punti, ma c’è ancora molto da migliorare. Abbiamo grossi problemi in mezzo, siamo davvero pochi. Secondo me anche in attacco deve arrivare qualcuno, mi aspetto questo dal mercato. Dobbiamo alzare il livello della rosa con 2-3 giocatori. Fa tutto Tony D’Amico, speriamo che possa indovinare i profili giusti”