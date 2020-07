Hellas Verona, Juric: “Ho rinnovato perché qui sto bene”

L’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara esterna contro il Torino, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI JURIC

Queste le sue parole a SkySport: “Rinnovo? Quest’anno sono stato bene e mi sembrava giusto continuare. Mi trovo bene con tutti, anche con i magazzinieri. È questo il motivo che mi ha spinto a rimanere qui. Le mie perplessità riguardavano il budget per il mercato, ma posso dire che l’anno prossimo lotteremo ancora per salvarci. Io non penso di aver fatto niente di speciale. Ho lavorato serenamente e ci metteremo a lavorare per sostituire chi non ci sarà più e continuare a fare calcio come abbiamo fatto quest’anno. Ho firmato il rinnovo dopo cena bevendo un amaro”.