Hellas Verona, Juric: “Meritavamo di vincere, gara dominata ma troppi regali. Stimo De Zerbi”

Il tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric analizza ai microfoni di Sky Sport la sconfitta contro il Sassuolo: “Abbiamo fatto meglio di loro, ma i troppi regali hanno condizionato il risultato. Non possiamo paragonare il nostro girone d’andata con il ritorno, siamo ad un livello superiore. Nell’ultima mezz’ora loro non hanno mai passato la metà campo, da un retropassaggio sbagliato è nato l’angolo da cui abbiamo subito il terzo gol. Sul 2-2 pensavo di vincere, abbiamo stradominato contra una squadra fortissima, loro non ce la facevano più, erano molto stanchi. Abbiamo creato tante occasioni e subito poco, nonostante questo abbiamo subito tre reti”. Juric ammette che non c’è nessuna sfida particolare in atto con De Zerbi: “Lui mi piace, non ha mai tradito le sue idee. C’è una bella rivalità tra di noi perchè facciamo parte della nuova generazione di allenatori ma niente di più. Abbiamo acquistato giocatori che erano in difficoltà sia fisica che psicologica e qui stanno migliorando. Mi girano le scatole perchè oggi meritavamo di vincere, stiamo esprimendo un calcio totale