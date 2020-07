Hellas Verona, Juric: “Non ammetto cali di tensione, faremo la nostra gara”

Ivan Juric si prepara ad affrontare un’Inter ferita che arriva dalla sconfitta in casa contro il Bologna. Anche L’Hellas deve farsi perdonare il crollo di Brescia e per farlo l’allenatore dei gialloblù ha chiesto una grande prestazione ai suoi.

LE PAROLE DI JURIC

Queste le sue parole in conferenza stampa: “All’andata è stata la squadra che più ci ha fatto soffrire, sono chiaramente molto forti. Non cerco scuse, cercheremo di fare la nostra gara con la mentalità di sempre. Voglio un Verona sempre motivato, non ammetto altro atteggiamenti: daremo sempre il massimo, questo lo posso garantire. Dovremo giocare con lo spirito-Hellas. Poi ci possono essere problemi, infortuni, squalifiche, ma sul resto non ammetto cali di tensione. Amrabat va sempre oltre il limite della sofferenza fisica e ha fatto diverse partite consecutive a ritmi impressionanti. Salcedo e Pessina hanno speso belle parole sulla mia persona? Ho un buon rapporto con tutti, ma prima dell’aspetto emotivo serve essere professionali coi calciatori: io la penso così. Salcedo è molto giovane, deve crescere e va inserito gradualmente nelle rotazioni”.