Hellas Verona, Juric: “Non è impossibile fare risultato con la Juventus. Davanti gioca Di Carmine”

Si è tenuta alle 11.30 la conferenza stampa del tecnico dell’Hellas Verona Ivan Juric alla vigilia della sfida alla Juventus, che si terrà domani – sabato 21 settembre – alle ore 18: “Per fare punti a Torino bisogna giocare a mente libera, non pensando di difendersi per tutta la partita. Credo non sia impossibile fare risultato, di sicuro hanno giocatori molto forti e quando accelerano non ce n’è per nessuno. Per noi scenderà in campo chi sta meglio: Pazzini è ancora indietro di condizione e per questo, al posto dello squalificato Stepinski, sarà titolare Di Carmine, che deve dimostrare di saper giocare in A come in B”.

E ancora, sui bianconeri: “A Madrid ho visto molto di Allegri, ma in fase difensiva ho notato il lavoro di Sarri, ma la Juventus non è ancora come il Napoli che aveva il tecnico toscano. I gol da palla inattiva? L’Atletico è specialista, non penso che per i bianconeri questo sia un grande problema. Se mi aspetto turnover? Da loro se gioca uno o l’altro non cambia praticamente nulla”.