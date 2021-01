Hellas Verona, Juric: “Partita stupenda, giocato un bel calcio. Zaccagni è cresciuto tantissimo””

L’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric parla a Sky dopo la vittoria contro il Napoli: “Abbiamo fatto una partita stupenda, da 3-4 settimane abbiamo iniziato a giocare meglio, e oggi non era facile perchè il Napoli è una squadra completa. Questa è veramente una bella vittoria e sono contento. C’è stato un periodo in cui eravamo in emergenza, adesso stiamo bene e possiamo arrivare lontano ma dipende da noi. Non succederà niente di eclatante sul mercato. Barak mi piace farlo giocare più avanti perchè si inserisce meglio, può essere più pericoloso. Zaccagni è cresciuto in maniera impressionante, rispetto ad un anno e mezzo fa è un altro giocatore.