Hellas Verona, Juric: “Sconfitta difficile da spiegare. Abbiamo giocato meglio”

L’allenatore dell’Hellas Verona, Ivan Juric, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro la Lazio, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.

LE PAROLE DI JURIC

Queste le sue parole in conferenza: “Mi viene difficile spiegare questa partita perchè abbiamo giocato nettamente meglio della Lazio. Abbiamo preso cinque gol strani e dispiace per i ragazzi che hanno fatto una grande prestazione nonostante le assenze e le difficoltà. Gli episodi sono stati devastanti per noi. Futuro? Dopo quest’anno ripartiamo da zero perchè restiamo con cinque-sei giocatori. Gli altri quindici li dobbiamo comprare o prendere in prestito. Si azzera tutto, ma adesso la società ha una stabilità diversa ad un anno fa e può fare cose diverse rispetto alla scorsa estate. Non sarà facile, ma siamo chiari sui giocatori che vogliamo, il tipo di gruppo. L’ostacolo più grande sono i soldi, ma il mio progetto è portare il Verona ad essere una società di Serie A stabile come invece non lo è stato negli ultimi dieci anni”.